شكرا لقرائتكم خبر عن «أشعلت عاصفة سياسية».. وفاة 12 رضيعاً في يوم واحد بمستشفى في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الهند- رويترز

لقي 12 رضيعاً حتفهم في يوم واحد، داخل مستشفى بولاية مهاراشترا الهندية، ما أثار عاصفة سياسية، الثلاثاء، إذ اتهم سياسيون معارضون حكومة الولاية والسلطات الطبية بالإهمال.

وقال مسؤولون بالمستشفى ووسائل إعلام محلية: إن الرضع لقوا حتفهم يوم الأحد، وكانوا من بين 24 حالة وفاة سجلت في ذلك اليوم بمستشفى شانكاراو تشافان الحكومي في منطقة نانديد التي تبعد 600 كيلومتر عن مومباي العاصمة التجارية للهند.

وقال شيامراو واكودي مدير المستشفى: إنه ليس لديه وقت لأن وزيراً بالحكومة في زيارة للمستشفى.

وأكد واكودي في وقت سابق، الثلاثاء، لوكالة أنباء «إيه.إن.آي» الهندية: إن 12 مريضاً من البالغين توفوا بسبب أمراض مزمنة من بينها السكري وفشل وظائف الكبد والفشل الكلوي.

وذكرت حكومة ولاية مهاراشترا، أنها فتحت تحقيقاً في وفاة الرضع والمرضى الآخرين. واتهم سياسيون معارضون حكومة مهاراشترا، التي يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب متحالف معه، بالإهمال الجسيم فيما يتعلق بوفيات الرضع.