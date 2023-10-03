شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة سيارة عضو بالكونجرس الأمريكي تحت تهديد السلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس هنري كويلار لسرقة سيارته تحت تهديد السلاح، وذلك بالقرب من مقر إقامته بمنطقة نافي يارد في واشنطن العاصمة على بعد بنايات من مبنى الكابيتول.

وقالت مصادر إن أربعة رجال وضعوا أسلحتهم على رأسه واستولوا على سيارته وهاتفه.

وأكد جاكوب هوشبيرج، كبير موظفي كويلار، نبأ سرقة السيارة في وقت متأخر من ليلة الاثنين، موضحاً أنه لم يصب بأذى، وبعد العمل بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون المحلية استعيدت السيارة.

وأضاف أنه يتم التحقيق لمعرفة اللصوص الذين تركوا السيارة في مكان لم يذكر.

وقال كويلا في بيان: «شكراً لشرطة مترو وشرطة الكابيتول على تحركهم السريع واستعادة سيارة عضو الكونجرس».

ووفقاً لشرطة العاصمة أن يوم الأحد، كانت هناك 750 حالة سرقة سيارات في واشنطن، 75% منها تحت تهديد السلاح أسلحة.