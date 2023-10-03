شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة تنظيم مصارعة الكلاب.. اعتقال مسؤول أمريكي بارز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اعتقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع، الأسبوع الماضي، بتهمة تنظيم حلقة قتال سرية للكلاب.

وألقت أجهزة التحقيق الأمريكية القبض على فريدريك دوجلاس مورفيلد، 62 عاماً، نائب كبير مسؤولي المعلومات للقيادة والسيطرة والاتصالات بمكتب وزير الدفاع، مع صديقه ماريو فلايث، 49 عاماً، بتهمة الترويج للعمليات القتالية بين الكلاب على مدار 20 عاماً.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية، أن السلطات أنقذت ما لا يقل عن 12 كلباً محتجزة، تم العثور عليها أثناء تفتيش منزلي مورفيلد وفلايث، كما وجد رجال الشرطة مجموعة من المنشطات البيطرية، ومعدات التدريب وكابلات التوصيل الكهربائي المُستخدمة في إعدام الكلاب الخاسرة في المباريات.

وقال المسؤولون في وزارة العدل إن الرجلين استخدما تطبيق رسائل مشفرة للتواصل حول قتال الكلاب، وتبادل النصائح حول التدريب، والتخطيط لكيفية تجنب اكتشاف أمرهما من قبل الشرطة. كما استخدما أسماء رمزية لتمثيل العمليات الخاصة بهما.

وأوضح تيموثي جورمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع أن مورفيلد لم يعد يعمل لدى الحكومة الأمريكية، واضاف «نحن على علم بالقضية الجنائية المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة ميريلاند، يمكننا أن نؤكد أن هذا الشخص لم يعد يعمل معنا، لكن لا يمكننا التعليق أكثر على مسألة فردية تتعلق بالموظفين».

وأصدر القاضي جيه مارك كولسون قراراً بالإفراج عن المتهمين حتى تحديد موعد لاحق لمحاكمتهما، بعدما تم فتح القضية يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.