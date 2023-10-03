شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهندية تداهم منازل ومكاتب صحفيين في نيودلهي.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - داهمت شرطة نيودلهي منازل ومكاتب صحفيين في أحد المواقع الإخبارية، وأخذت هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، حسبما أفادت وسائل إعلام هندية.

ويشتهر الموقع بانتقاده للحكومة، ويزعم محققون أن المداهمات مرتبطة بمقال في صحيفة نيويورك تايمز، أشار إلى أن الموقع حصل على أموال من ثري أمريكي من أجل نشر "دعاية صينية".

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ونفى الموقع هذه المزاعم، وانتقدت المعارضة السياسية في الهند ونقابة الصحفيين الهندية ومنظمة العفو الدولية المداهمات.

منظمة العفو الدولية

وكتبت منظمة العفو الدولية على موقع "اكس" "هذه المداهمات ليست أول مرة يتم فيها انتهاك قانون مكافحة الإرهاب لمضايقة وترهيب منتقدي الحكومة في الهند".

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن حرية التعبير في الهند تدهورت منذ تولي رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة في عام 2014.

حرية الصحافة

وتحتل الهند المركز الـ161 من بين 180 دولة في مؤشر المنظمة لحرية الصحافة.

وقبل أشهر قليلة، داهمت سلطات الضرائب الهندية مكاتب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في نيودلهي ومومباي، بعد فترة وجيزة من بث وثائقي ينتقد مودي.