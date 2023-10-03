مستقبل وطن: هدفنا مصلحة الدولة والمواطن.. والرئيس السيسي الأنسب لاستكمال المسيرة

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد صبري أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن الحزب يدعم دائما الدولة المصرية، ويرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الشخص المناسب لاستكمال المسيرة التي بدأها منذ 10 سنوات، لتحقيق النهضة والتنمية.

وأضاف خلال لقائه الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "دعمنا للرئيس السيسي، لاقتناع بشخصه بأنه الرجل المناسب لاستكمال ما بدأه، ونرى فيه رئيس الدولة المناسب ليقود مصر في هذه المرحلة الحرجة الآن، سواء داخليا أو خارجيا".

وقال: "نحن ندعم الدولة المصرية والرئيس، ولكننا في النهاية نواب الشعب، ونسعى لتحقيق المصلحة الوطنية، ولو وجدنا ما قُدم إلينا من مشروعات قوانين، يتماشى مع المصلحة العامة نوافق، وإن وجدنا أشياء خاطئة، نقول أنه خطأ، ونحن في مجلس الشيوخ رفضنا قانون الثانوية العامة الذي تقدم به الدكتور طارق شوقي".

وتابع: "قانون المصالحة على البناء، وأنا في لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، قمنا بتعديل أكثر من 25% أو 30% مما جاء من الحكومة، والهدف مصلحة المواطن، لنتفادى السلبيات التي كانت موجودة في القانون القديم".

وقال: "حزب مستقبل وطن، هو حزب الأغلبية، وليس حزب الحكومة، وهناك فارق كبير، نمثل الأغلبية لصالح الدولة والمواطن، وهذا دورنا، دور تشريعي ورقابي".