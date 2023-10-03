شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: نؤيد الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية ولبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن السبب وراء تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، هو لاستكمال مسيرة التنمية ولبناء الوطن.

وأضاف خلال لقائه الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "حكاية وطن، حكت المسيرة كلها، والناس تحتاج إلى سماع الحكاية مرة أخرى، لأن الشائعات المغرضة تشتت الناس، ونحن أيدنا الرئيس السيسي، لأننا عشنا معه الحلم منذ عام 2014، فشاهدنا سنوات الظلام وسنة الإرهاب، وشاهدنا محاولاتهم لإسقاط الدولة المصرية، وكيف ثبت الرئيس أركان الدولة المصرية".

وقال: "الرئيس كافح الإرهاب وجفف منابعه وأقام مشروعات تنمية في ظل العديد من التحديات، ونحن حاليا نرى مرشح يدعو لعودة الإخوان مرة أخرى، وبالتالي لا يوجد مقارنات بين الرئيس السيسي وأي مرشح آخر في تلك الانتخابات، وكنت أتمنى أن يكون هناك مقارنة، دون أن نذكر أسماء أو نتحدث عن أحد".