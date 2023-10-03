أبي رميا: تلقيت وعودًا من النواب الأوروبيين لإعادة النظر بالمقاربة الأوروبية لملف النزوح السوري

أشار النائب سيمون أبي رميا، في حديث لـ"mtv"، الى أنني "تلقيت وعودًا من النواب الأوروبيين بالتنسيق في ما بينهم لإعادة النظر بالمقاربة الأوروبية لملف النزوح السوري وستكون هناك أسئلة في البرلمان الأوروبي بشأن الملف اللبناني واجتماع تنسيقي بين الأوروبيين للتأثير على القرار التنفيذي أي المرتبط بجوزيب بوريل".

ولفت أبي رميا، الى أنني "سأبادر فور عودتي من أوروبا الى الطلب من النائب فادي علامة بتشكيل وفد نيابي لبناني من كل الكتل للتوجه الى المحافل الدولية والأوروبية والتحدث بمقاربة موحّدة عن ملف النزوح".

وأضاف "شرحت للنواب الأوروبيين أن أوروبا ستكون بعد لبنان بالنسبة الى موجة النزوح السوري والتباين الوزاري بشأن أزمة النزوح كارثي فالمسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة بوضع خطة واضحة".

تلقيت وعودًا من النواب الأوروبيين لإعادة النظر بالمقاربة الأوروبية لملف النزوح السوري