وزارة العمل الاميركية: زيادة فرص العمل على غير المتوقع في أب

زادت فرص العمل في الولايات المتحدة على غير المتوقع في آب، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
واوضحت وزارة العمل في مسحها الشهري عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة اليوم، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، قفزت 690 ألفا إلى 9.610 مليونا في اليوم الأخير من آب.
وعُدلت بيانات تموز بالرفع لتظهر وجود 8.920 مليون فرصة عمل بدلا من 8.827 مليون في القراءة السابقة.
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