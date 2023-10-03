18 قتيلا على الأقل جراء حريق في مصفاة غير قانونية لتكرير النفط في نيجيريا

قتل 18 شخصا على الأقل بينهم حامل جراء انفجار وحريق في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب شرق نيجيريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني.

ووقع الحادث في ولاية ريفرز في منطقة دلتا النيجر حيث تنتشر منذ عقود أعمال النهب والتخريب والاستغلال غير القانوني للموارد النفطية وأنابيب نقل الخام.

وأعلن المتحدث باسم قوات الدفاع والأمن النيجيرية في الولاية أولوفيمي أيوديلي في بيان، أن "الحريق اندلع في ساعة متأخرة وأدى الى احتراق 18 شخصا بشكل يصعب التعرف على هوياتهم، بينما تم إنقاذ 25 مصابا". وأوضح أن "غالبية الضحايا كانوا من اليافعين، بينهم امرأة حامل وشابة كانت تستعد لحفل زفافها الشهر المقبل".

وتلجأ مجموعات مسلحة وسكان بشكل متكرر لسرقة النفط الخام من الأنابيب العائدة لشركات كبرى، ويقومون لاحقا بتكريره في مواقع ومصافٍ غير قانونية لبيعه في السوق السوداء.

وشهدت نيجيريا سلسلة من الحوادث المرتبطة بهذه النشاطات، أدى أسوأها في العام 1998 في جنوب البلاد، الى مقتل أكثر من ألف شخص من السكان. وفي 2022، قتل أكثر من 110 أشخاص جراء انفجار مصفاة في المنطقة نفسها.