شكرا لقرائتكم خبر عن باريس توافق على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يريفان- أ.ف.ب

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الثلاثاء، خلال زيارة تجريها لأرمينيا، إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز.

وأشارت كولونا في تصريح للصحفيين في يريفان عقب محادثات أجرتها، إلى أنها تطرّقت إلى ملفي الأمن والدفاع، وقالت إن فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها.