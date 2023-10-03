شكرا لقرائتكم خبر عن قاضٍ أمريكي يأمر ماسك بمواجهة دعاوى قضائية بالاحتيال على مساهمي تويتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - (رويترز)

أمر قاضٍ أمريكي، إيلون ماسك، بمواجهة معظم الدعاوى القضائية، التي تزعم أنه احتال على مساهمين سابقين في تويتر العام الماضي، وذلك عن طريق الانتظار لفترة طويلة، قبل الكشف عن أنه استثمر في شركة التواصل الاجتماعي، والتي اشتراها لاحقاً وغير اسمها إلى إكس.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أندرو كارتر في نص قرار أعلن، الاثنين، إن المساهمين الذين رفعوا الدعوى القضائية الجماعية المقترحة قد يحاولون إثبات، أن ماسك كان يعتزم الاحتيال عليهم، من خلال الانتظار 11 يوماً بعد موعد نهائي حددته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإعلان أنه أشترى خمسة في المئة من أسهم شركة تويتر.

ورفض القاضي في مانهاتن أيضاً دعوى تداول بناء على معلومات سرية ضد ماسك، أغنى رجل في العالم.

ولم يرد محامو ماسك، الثلاثاء، على طلبات للتعليق.

وقال مساهمون، بقيادة صندوق تقاعد العاملين في فرق الإطفاء بولاية أوكلاهوما، إن ماسك وفر ما يزيد على 200 مليون دولار من خلال زيادة حجم حصته في تويتر، والتحدث سراً مع مسؤولين تنفيذيين فيها بشأن خططه، قبل الإعلان أخيراً عن حصة 9.2 في المئة في إبريل/ نيسان 2022.

وأضافوا أنهم باعوا أسهماً في تويتر بأسعار منخفضة غير حقيقية، لأن ماسك فعل ما كان يفعله سراً.