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تعرف على حقيقة قطع الانترنت عن العالم

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات على منصة "إكس"، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول"، داعية إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن".

يذكر أن مواقع التواصل ضجت خلال الأيام الماضية، بمزاعم تتعلق بقطع خدمة الانترنت عن العالم يوم 11 تشرين الأول الحالي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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