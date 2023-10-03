انت الان تتابع خبر تعرف على حقيقة قطع الانترنت عن العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الإمارات على منصة "إكس"، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول"، داعية إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن".



يذكر أن مواقع التواصل ضجت خلال الأيام الماضية، بمزاعم تتعلق بقطع خدمة الانترنت عن العالم يوم 11 تشرين الأول الحالي.