انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا "دانيال" في ليبيا.. ماذا عن المفقودين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل، الثلاثاء، أعداد الضحايا الذين جرى التأكد من وفاتهم من جراء العاصفة "دانيال" التي ضربت درنة، قبل أسابيع، متحدثا عن التحدي الكبير الذي يواجه وزارته في المدينة حاليا.

وأضاف عبد الجليل بحسب "سكاي نيوز عربية"، "بلغ عدد الضحايا المؤكد في درنة، أي من تم دفنه وإصدار شهادة وفاة له، 4331 شخصا حتى الاثنين".

ولفت الى ان "هذا الرقم ليس نهائيا لأن هناك عددا من المفقودين، وتسجيلهم وتوثيقهم من اختصاص وزارة الداخلية".

وأشار الى أن "التعرف على ملامح الضحايا كان سهلا في الأيام الأولى، لكن الأمر صار أصعب لاحقا ويعتمد على الحمض النووي، وسنبدأ عمليات المقارنة قريبا"، مؤكداً أن "الجرحى لم يكونوا بالأعداد الكبيرة وتم علاجهم في الأيام الأولى وحالاتهم جيدة".

وتابع "هناك عشرات الإصابات، لكن للأسف الشديد فمعظم ضحايا الكارثة وفيات". وأدت الكارثة بحسب الوزير إلى "خروج الكثير من المؤسسات، خاصة الصحية، من الخدمة، ولم يكن هناك سوى مرفق صحي واحد يعمل في درنة، جرى استخدامه في الأيام الأولى للكارثة لكل الغايات العلاجية".