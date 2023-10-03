انت الان تتابع خبر لمدة 3 مباريات.. الاتحاد الاسباني يوقف احد نجوم مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتدخل ناتشو بشكل عنيف على قدم بورتو مدافع جيرونا، مما دفع حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، خلال المباراة التي انتهت بفوز الملكي (3-0).

وجاء نص القرار، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "تم الاستقرار على إيقاف ناتشو 3 مباريات، بسبب لجوئه للعنف، ما تسبب في إلحاق الضرر بلاعب الخصم، مع غرامة إضافية تبلغ 1,050 يورو على ريال مدريد و600 يورو على ناتشو وفقا للمادة 122".



بهذا الإيقاف، سيغيب ناتشو عن مواجهات الريال الثلاث المقبلة في الليجا وهي أوساسونا، إشبيلية، وبرشلونة (الكلاسيكو).

يذكر أن بورتو لم يستطع استكمال المباراة، وخرج على محفة وبعد ذلك تم نقله في سيارة إسعاف إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة.

