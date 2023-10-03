حبس متهم بترويج مخدر الهيروين في القطامية 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين في منطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة القطامية، قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.