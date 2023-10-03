مدبولي: التفكير في العاصمة الإدارية الجديدة بدأ منذ 2007

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية ونوعية حقيقية وليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر.

وقال رئيس الوزراء - في لقاء خاص مع قناة "اكسترا نيوز" من داخل مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة - إن:" كان هناك تركيز على نوعية وجودة برامج التدريب المقدمة لموظفي العاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن اختيار الموظفين يغلب عليه الشباب انحيازا للمستقبل، ولكن القيادات وعناصر الخبرة موجودة أيضا".

وأضاف أن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كان مقترحا لهيئة التخطيط العمراني سنة 2007، موضحا أن أفضل العقول الاستشارية في مصر اجتمعت واختارت 5 أماكن لإنشاء العاصمة الجديدة وهي الموقع الحالي وموقع في شرق مدينة نصر وجزيرة الوراق وشمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والموقع الأخير في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدراسات هي التي رجحت اختيار الموقع الحالي للعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن دولا كثيرة جدا نفذت عواصم جديدة أو في سبيلها لعملية التنفيذ مثل ماليزيا والصين وإندونيسيا والأردن.

وقال مدبولي "سننقل المستوى الاستراتيجي في عملية إدارة الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وستظل منافذ تقديم الخدمات المباشرة للمواطن موجودة في بعض الأماكن بالقاهرة أو في كل المحافظات".