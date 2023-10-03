الصحة: مشتقات البلازما ستساعدنا في تحقيق اكتفاء ذاتي من الكثير من الأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :



كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أهمية إنشاء أول مصنع مشتقات البلازما في العاصمة الإدارية.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد، اليوم الثلاثاء، أن تصنيع البلازما يساهم في علاج أكثر من 80 مرضًا مختلفًا، حيث لا يمكن تصنيع هذه الأدوية إلا من البلازما ولا يوجد بديل صناعي يمكن من خلاله تصنيع تلك الأدوية.

وأوضح أن هذا الأمر يؤكد أهمية مشتقات البلازما، التي تساهم في علاج أمراض الأورام التي تؤدى إلى ضعف المناعة، كما أن مشتقات البلازما ستساعدنا في تحقيق اكتفاء ذاتي من الكثير من الأدوية التي تعالج أكثر من 80 مرضا