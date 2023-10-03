شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قوى النواب": الرئيس السيسى القائد الأقدر على استكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استجابته لنداء المصريين الذين خرجوا في جميع ميادين مصر لتأييد ترشحه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت "درويش"، إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الانجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.

وأعربت النائبة سولاف درويش عن ثقتها التامة فى استجابة المصريين لدعوة الرئيس السيسى التى أطلقها فى كلمته فى ختام مؤتمر حكاية وطن بالمشاركة الايجابية والموسعة فى هذه الانتخابات ليرى العالم كله عظمة المصريين وحرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية فى أروع صورها.