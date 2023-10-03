شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر": الرئيس السيسى قائد حكيم أثبت قدرته على قيادة دولة بحجم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ترشحه لفترة رئاسية جديدة وخوض انتخابات الرئاسة المقرر لها 2024، موضحا أن هذا القرار جاء استجابة لمطالبات المصريين جميعا والقوى السياسية المختلفة.

وأضاف"حلمي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما رجل المرحلة، وقائد حكيم، أثبت قدرته على قيادة دولة بحجم مصر، منوها أن نزول آلاف المواطنين فى ميادين مصر العامة بمختلف محافظتها أوجب على الرئيس مواصلة تحمل مسئولية هذه البلد وشعبها.

وتابع الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، أن الدولة المصرية شهدت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة المستويات الداخلية والخارجية، مشيرا إلي المشروعات القومية التي نفذت فى عهد الرئيس السيسي والتي شملت تأسيس بنية تحتية وأساسية طالت قرى ونجوع مصر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد "حلمي" باختيار المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني والأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام، رئيسا للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، قائلا: المستشار فوزي رجل مرحلة وكفء أثبت جدارته على تحمل المسئوليات الصعبة فى أحلك الأوقات".

وشدد على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية فى تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق ديتوري هام على الجميع المشاركة فيه.