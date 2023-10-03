شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دفاع النواب": استراتيجية الرئيس السيسى حائط صد لحماية الوطن من المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب التكاتف من أجل بناء مصر الجديدة وأن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حائط صد لحماية الوطن من المخاطر.

وأضاف وكيل دفاع النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانين، عقب إعلان نتائج انتخابات لجنة الدفاع واللجان النوعية وفوزه بوكالة اللجنة، أن دور الانعقاد الجديد سيكون حافل بعدد من التشريعات والقوانين التي ستحدث زخماً كبيرا، تساهم في تسهيل حياة المواطن، موضحا أن الدولة المصرية تجاوزت الكثير من الصعاب، وننتظر ثمار الجهد والمثابرة لكل المصريين.

وشكر المصري جميع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي علي ثقتهم الغالية، مؤكدا: إننا اسرة واحدة نعمل من أجل الوطن أقسمنا على حفظ مقدرات الوطن والحفاظ علي أركانه وترابه، وماضون في رسالتنا من أجل رفعة شأن بلدنا الغالي مصري.

وكانت أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبين إبراهيم المصري وأحمد يحيي الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.