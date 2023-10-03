شويغو: القوات الروسية أضعفت القدرة القتالية للهجوم الأوكراني المضاد بصورة ملحوظة

اشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الى إن القوات الروسية أضعفت القدرة القتالية للهجوم الأوكراني المضاد بصورة ملحوظة.

وذكر شويغو في اجتماع للقيادة العسكرية في موسكو، إن العدو تعرض لضربات دقيقة، وأضاف الوزير أن الهجمات الأوكرانية التي تم شنها مؤخراً في منطقتي باخموت وسوليدار في إقليم دونيتسك الأوكراني تم صدها بنجاح.

وأشار إلى فشل المحاولات الأوكرانية لاختراق خطوط الدفاع الروسية في روبوتين وفيرخوفه في منطقة زابوريجيا. وشدد الوزير أيضاً على أن روسيا لديها ما يكفي من المتطوعين والجنود العاملين بعقود لأداء المهام المطلوبة في الحرب في أوكرانيا. ويصل عددهم حالياً إلى 335 ألف شخص. وأوضح أن شهر أيلول الماضي وحده شهد توقيع 50 ألف مواطن على عقود للخدمة العسكرية. ولفت شويغو إلى أنه ليست هناك حاجة إلى تعبئة جديدة لهذا السبب.

وأضاف أن "جنود القوات المسلحة الروسية يتصرفون ببسالة وحسم خلال العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، ويظهرون بطولة حقيقية، وتم منح ألقاب فخرية إلى 57 وحدة وتشكيلاً عسكرياً، وأوسمة لـ 20 تشكيلاً ووحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الروسية".