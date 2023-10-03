وفاة 12 رضيعا في يوم واحد بمستشفى بالهند واتهامات بالإهمال وفتح تحقيقات بالحادث

توفي 12 رضيعا في يوم واحد داخل مستشفى بولاية مهاراشترا الهندية، مما أثار عاصفة سياسية اليوم إذ اتهم سياسيون معارضون حكومة الولاية والسلطات الطبية بالإهمال.

وذكر مسؤولون بالمستشفى ووسائل إعلام محلية إن الرضع لقوا حتفهم يوم الأحد وكانوا من بين 24 حالة وفاة سجلت في ذلك اليوم بمستشفى شانكاراو تشافان الحكومي في منطقة نانديد التي تبعد 600 كيلومتر عن مومباي العاصمة التجارية للهند.

وذكر مدير المستشفى شيامراو واكودي في وقت سابق اليوم الثلاثاء لوكالة أنباء "إيه.إن.آي" الهندية إن "12 مريضا من البالغين توفوا بسبب أمراض مزمنة من بينها السكري وفشل وظائف الكبد والفشل الكلوي".

وذكرت حكومة ولاية مهاراشترا اليوم أنها "فتحت تحقيقا في وفاة الرضع والمرضى الآخرين".

واتهم سياسيون معارضون حكومة مهاراشترا، التي يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب متحالف معه، بالإهمال الجسيم فيما يتعلق بوفيات الرضع.