وزيرة خارجية فرنسا: أعطينا الموافقة على تسليم معدات عسكرية لأرمينيا

اشارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارة تجريها لأرمينيا، الى "إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة في جنوب القوقاز". وأشارت كولونا في تصريح الى الصحافيين في يريفان عقب محادثات أجرتها، الى انها "تطرقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن "فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها".

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