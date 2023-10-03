النشرة: اطلاق نار في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة تبين انه ناتج عن اشكال فردي

افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن اطلاق نار في الشارع التحتاني لمخيم عين الحلوة تبين انه ناتج عن اشكال فردي.

وفيما لم يفد عن وقوع اصابات، اثار حالة من الهلع بين ابنائه.