جريح جراء حادث سير في ذوق مكايل

نقل عناصر من الدفاع المدني، جريحاً إلى مستشفى سيدة لبنان في جونية اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية في ذوق مكايل-كسروان.

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