حذرت بلدية فنيدق، في بيان، من "القطع الغادر والجائر للأشجار المعمرة في البلدة والتي تقع في الأملاك الخاصة، حيث هي ملك العائلات والعشائر في البلدة منذ القدم، والبلدية ستحمي أملاكها فقط، لذلك المطلوب من الاهالي حماية أملاكهم الخاصة من تجار الحطب قبل فوات الأوان، فالبلدية لم يعد لديها قدرة على حماية الغابات والبالغ مساحتها أكثر من عشرين مليون متر مربع".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية فنيدق: لحماية الغابات في القموعة من القطع الجائر للاشجار المعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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