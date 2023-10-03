شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: ليس لدى أرمينيا بديلاً عن «معاهدة الأمن الجماعي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

رأى الكرملين الثلاثاء، أنه لا بديل لأرمينيا عن التحالف الأمني الإقليمي بقيادة روسيا، في إشارة إلى «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، وذلك في وقت تشهد العلاقات بين موسكو ويريفان توتراً على خلفية أزمة ناغورنو كاراباخ.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: «أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك أنه لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، في إشارة إلى تحالف تقوده موسكو ويضم عدداً من الجمهوريات السوفييتية السابقة. أضاف «ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك».

وجاء تعليق الكرملين عقب مصادقة البرلمان الأرميني، الثلاثاء، على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو.