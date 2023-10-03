شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتا» تحقق في التلاعب بمقطع مصور لبايدن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

أعلن مجلس الإشراف في «ميتا بلاتفورمز» في بيان الثلاثاء، أنه قرر فحص مقطع مصور للرئيس الأمريكي جو بايدن خضع للتلاعب والتعديل بعد بلاغ من أحد مستخدمي فيسبوك.

وأضاف المجلس، أن التحقيق سيتضمن «فحص شكاوى تتعلق بالمواد الإعلامية المُتلاعب بها على منصات ميتا وسياسات الشركة بشأن المعلومات المضللة، وخصوصاً تلك المرتبطة بالانتخابات الأمريكية».

والمجلس هو هيئة تتخذ قرارات تقييد المحتوى على منصتي وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، وتموله «ميتا»، لكنه يعمل بشكل مستقل.