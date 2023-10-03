شكرا لقرائتكم خبر عن تصويت أولي على إجراءات إقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

شهد مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، أول تصويت أولي للإطاحة برئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، بسبب دوره في تمرير قانون لتفادي الإغلاق الجزئي للحكومة الذي عارضه عدد من نواب حزبه المحافظ.

وكان النائب الجمهوري المتشدد مات جيتس الاثنين، قام بتحرك يهدف لإقالة مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب. وقدم جيتس ما يسمى «اقتراح إخلاء» والذي يؤدي إلى إجراء تصويت على إقالة مكارثي، وهو جمهوري، من منصب رئيس المجلس.

وفيما أكد ديمقراطيون أنهم لن يتحركوا لإنقاذ مكارثي، تحرك مشرعون جمهوريون بشكل عاكس لمنع الإطاحة بزعيمهم.

وبعد لحظات من التحرك المرتقب في مجلس النواب، عقد جيتس مؤتمراً صحفياً مرتجلاً أقر فيه بأن جهوده قد تفشل، على الأقل في المحاولة الأولى.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتاً، مقابل 212 صوتاً للديمقراطيين، وقد يتطلب الأمر ما لا يقل عن خمسة انشقاقات لتهديد قبضة مكارثي على المنصب، إذا صوت الديمقراطيين ضده.

ويشعر جمهوريون يمينيون بالغضب من اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين، لتمرير تمديد مؤقت للتمويل يوم السبت، أدى إلى تفادي الإغلاق الجزئي للحكومة.