شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستدعي سفير مولدافيا بعد طرد مدير «سبوتنيك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير مولدافيا لدى موسكو، الثلاثاء، للاحتجاج على «اضطهاد» وسائل الإعلام الروسية في هذا البلد، عقب طرد المدير المحلي لوكالة سبوتنيك للأنباء في سبتمبر/ أيلول.

وقالت الوزارة في بيان «تلقى الجانب المولدافي احتجاجاً شديداً على الاضطهاد المستمر بدوافع سياسية لوسائل الإعلام الناطقة بالروسية في مولدافيا».

وأشار إلى طرد مولدافيا في 13 سبتمبر/ أيلول المسؤول عن فرع سبوتنيك، المولدافي فيتالي دينيسوف، الذي تتهمه تشيسيناو «بالتضليل والدعاية».

وقررت روسيا رداً على ذلك، حظر دخول «عدد من الأشخاص المتورطين، بشكل مباشر، في تقييد حرية التعبير وحقوق الصحفيين الروس في مولدافيا، وكذلك في تأجيج المشاعر المعادية لروسيا»، بحسب الوزارة.

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، انتقدت الرئيسة المؤيدة لأوروبا، مايا ساندو، بانتظام التدخلات ومحاولات الإطاحة التي تدبرها موسكو، حسب قولها.

وحصلت الجمهورية السوفييتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة، وتقع بين رومانيا وأوكرانيا، على وضع المرشح الرسمي لدخول الاتحاد الأوروبي، العام الماضي.

تم حظر بث «سبوتنيك» و«آر تي» في الاتحاد الأوروبي منذ مارس/ آذار 2022، على التلفزيون والإنترنت، لاتهامهما بأنهما أدوات يستخدمها الكرملين «للتضليل»، باتفاق للأعضاء ال 27 عقب اندلاع النزاع.