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300 ألف في جنوب السودان يواجهون الجوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان، العائدين إلى بلدهم، هربا من الحرب في السودان، يواجهون «الجوع الطارئ»، مع بقاء 90% من الأسر لأيام دون وجبات.

وأجبرت الحرب التي اندلعت بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، نحو 300 ألف مواطن من جنوب السودان، على العودة إلى ديارهم، في الأشهر الـ5 الماضية، حسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأثرت الأزمة خاصة على الصغار، مع معاناة 20% من الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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