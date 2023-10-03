300 ألف في جنوب السودان يواجهون الجوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الأمم المتحدة من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان، العائدين إلى بلدهم، هربا من الحرب في السودان، يواجهون «الجوع الطارئ»، مع بقاء 90% من الأسر لأيام دون وجبات.

وأجبرت الحرب التي اندلعت بين قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، نحو 300 ألف مواطن من جنوب السودان، على العودة إلى ديارهم، في الأشهر الـ5 الماضية، حسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأثرت الأزمة خاصة على الصغار، مع معاناة 20% من الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية.