شكرا لقرائتكم خبر منظمة أوكسفام: ملايين اليمنيين يكافحون للبقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت منظمة أوكسفام الدولية اقتصاد اليمن بأنه في حالة يرثى لها مع الارتفاع الشديد للجوع.

وأكدت في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن الاقتصاد يعاني في ظل ارتفاع مؤشرات الجوع الشديد بعد مرور عام من الهدنة في اليمن.

وأشارت إلى أن جولات انخفاض قيمة العملة تفاقمت بسبب ارتفاع مستويات التضخم.

إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت ولم يعد عدد من اليمنيين العاديين قادرين على شراء ما يكفي من الطعام، وأوضحت أن أكثر من ثلث سكان اليمن يواجهون الجوع الشديد، وتعد معدلات سوء التغذية بين الأطفال من بين الأعلى في العالم.

ودعت المنظمة جميع أطراف الصراع إلى السعي لتحقيق سلام مستدام وشامل، والتراجع عن التخفيضات في جهود المساعدات الدولية.

وبحسب المنظمة، فإن اليمن يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويحتاج أكثر من 21 مليون شخص، (ثلثا السكان)، إلى المساعدة الإنسانية، وأشار البيان إلى أن الجهود الإنسانية في اليمن تعاني من نقص حاد في التمويل، والصورة مرشحة للأسوأ.

وناشدت جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى تجديد جهودهم لتحقيق سلام مستدام وشامل وإعادة بناء البلاد، وأكدت على أنه يجب أن يكون دفع الرواتب وإعادة فتح الطرق الحيوية ضمن خطة إعادة بناء الاقتصاد.

وفي السياق دعت 48 منظمة محلية ودولية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة؛ والتي تؤثر على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا.

وقالت المنظمات إن ملايين اليمنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 100%، وأضافت أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار، بعد ارتفاع معدلات التضخم، كما أن تدهور الخدمات العامة يزيد من معاناة مئات آلاف الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.

وتطرق بيان المنظمات إلى توقف محطات الكهرباء عن العمل يوميا بسبب نقص الوقود، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وبحسب البيان، فإن أكثر من 50% من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليا أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية ابتداء من أغسطس 2023.

وأكد تقرير اقتصادي حديث أن نسبة التصحر وإزالة الغابات في اليمن ارتفعت من 90% 2014 إلى 97% 2022، مدفوعة بتزامن ظروف الجفاف مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، مما أثر على جميع المناطق الزراعية في البلاد.

من جهة أخرى أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، عن نزوح أكثر من 27 ألف يمني منذ مطلع العام الحالي.

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