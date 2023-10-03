هدم 74 منزلا في الضفة الغربية خلال شهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم 74 منزلا ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية الشهر الماضي.

وأفادت الهيئة في تقريرها الشهري بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 923 اعتداء على الفلسطينيين، وتنوعت تلك الاعتداءات ما بين إطلاق نار، وتجريف أراض، واقتلاع أشجار، واقتحامات للقرى والبلدات الفلسطينية، لافتة النظر إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين اقتلعوا نحو 728 شجرة.

وكشفت الهيئة الفلسطينية عن شروع الاحتلال في دراسة 16 مخططا استيطانيا، لإقامة 816 وحدة استيطانية، إضافة للمصادقة على مخططات لإقامة 684 وحدة استيطانية، لافتة النظر إلى أن تلك المخططات، تهدف للاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية.