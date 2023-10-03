3 آلاف حقيبة مدرسية سعودية لطلاب الصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,529 حقيبة مدرسية في مدارس عدة بمديرية هول وداغ بإقليم بنادر في العاصمة الصومالية مقديشو، استفاد منها 3,529 طالبا، وذلك ضمن مشروع تأمين وتوزيع الحقائب التعليمية المزودة بالقرطاسية للطلاب في جمهورية الصومال الفيدرالية. وتقدم المملكة مساعدات إنسانية وإغاثية لدعم القطاع التعليمي في الدول ذات الاحتياج، وتعزيز البيئة التعليمية وتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية للطلاب والطالبات. وسلم المركز 35 طنا من السلال الغذائية في مدينة لوق بمحافظة جيدو التابعة لولاية جوبالاند بجمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3,000 فرد.

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