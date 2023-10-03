5 ينافسون السيسي على رئاسة مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات من المؤكد أن يواجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منافسة شكلية من 5 مرشحين تأكد ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسة المصرية، التي ستنطلق في أول ديسمبر المقبل.

وأعلن السيسي رسميا ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وقال في كلمته بختام مؤتمر «حكاية وطن»، والذي عقد لـ3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالبا المصريين بمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك، وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

وتابع «المصريون حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر، وواجهوا إرهابا غاشما، ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية».

وأضاف أنه يجدد العهد لتحقيق طموحات المصريين، وإقامة دولة المؤسسات التي تحقق الحياة الكريمة، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة لبحث مخرجات الحوار الوطني وتنفيذ توصياته، وبناء دولة عصرية.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن السيسي سيواجه 5 مرشحين على الأقل، لكنه لن يجد صعوبة في الحصول على غالبية الأصوات في الانتخابات التي تقام خلال النصف الأول من ديسمبر، إذ أتم 4 مرشحين شروط الترشح للانتخابات، يتقدمهم رئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر الذي حصل على دعم 44 عضوا من أعضاء مجلس النواب.

كما بات من المؤكد ترشح رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام.

وتضم قائمة المرشحين رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، الذي أعلن قرار الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وقررت الهيئة العليا لحزبه هذا الترشح، وحصل يمامة الذي يعمل أستاذا في كلية الحقوق بجامعة المنوفية، على دعم 20 عضوا من أعضاء مجلس النواب، ليكمل أولى خطواته نحو الترشح، وهو العدد نفسه من أصوات النواب، الذي حصل عليه رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران.

ورغم الحراك الكبير الذي أحدثه عضو مجلس الشعب السابق أحمد طنطاوي، الذي أعلن ترشحه، إلا أنه قد لا يحصل على الأصوات المطلوبة من مجلس النواب، أو توكيلات المواطنين.

فيما ينتظر أن تنضم أسماء جديدة للقائمة في الأيام المقبلة.

وتمت الموافقة في 2019 على تعديلات دستورية في المادتين 140 و142، تنص على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات، ولا يجوز له أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

تتضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يحظى المرشح بتأييد 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

التسلسل الزمني للانتخابات المصرية