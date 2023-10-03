شكرا لقرائتكم خبر سقوط 29 جنديا في هجوم مسلح بالنيجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 29 جنديا من النيجر على الأقل في هجوم شنه مسلحون بالقرب من حدود النيجر مع مالي. وأفادت وزارة الدفاع في النيجر بأن وحدة من قوات الأمن تعرضت لهجوم نفذه أكثر من 100 إرهابي شمال غرب تاباتول، وتم خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية. وأضافت «الحصيلة الأولية للهجوم أسفرت عن مقتل 29 جنديا في المعركة وإصابة اثنين»، مشيرة إلى مقتل عشرات المهاجمين. وتتزايد الأنشطة الإرهابية على الحدود بين النيجر ومالي منذ اندلاع الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط 29 جنديا في هجوم مسلح بالنيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.