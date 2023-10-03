إثيوبيا تحبط هجمات لحركة الشباب الإرهابية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت القوات الإثيوبية هجمات خططت حركة الشباب الإرهابية لتنفيذها في «دولو عدو» بالمنطقة الصومالية في إثيوبيا. وأوضحت الحكومة الإثيوبية أنها ضبطت أسلحة مختلفة وبراميل مليئة بالمتفجرات وكميات من الذخيرة كانت حركة الشباب الإرهابية تريد استخدامها بالمنطقة الصومالية.

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