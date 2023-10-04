السكر والأرز والزيت.. اتحاد الغرف التجارية تكشف موعد انطلاق مبادرة خفض أسعار السلع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية، إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة، اليوم الثلاثاء، ممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع، من المتوقع أن تنطلق منتصف الاسبوع القادم.

وأضاف "عز"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون إي"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة خطوة مهمة خاصة أن معدلات التضخم وصلت لأرقام غير مسبوقة قد تكون لها مبرراتها، لكنها في ذات الوقت غير مقبولة للمواطن أو الحكومة أو القطاع الخاص نفسه.

وأوضح أن عمليات التنفيذ ودخول المبادرة في السريان ستكون ما بين منتصف الأسبوع القادم حتى نهايته، منوها أن اجتماع اليوم كان يحضره قادة السوق في السلع الأساسية التي ستعمل المبادرة عليها، وهذه ليست مبادرة واحدة بل أكثر من مبادرة لاننا نسعى لكي تكون مستدامة وليست فترة مؤقتة.

وأكد أن بعض المنتجين التزموا بالتنازل عن الأرباح نهائيا خلال فترة المبادرة، مع وعود من القطاع الخاص بتنفيذ المبادرة باستمرار، والبنك المركزي وعدنا بتوفير الدولار، لأنه المكون الدولاري المهم في السلع بالأسعار الرسمية.

وأشار إلى انخفاض الأسعار سيظهر جلياً وواضحاً وهناك حدود قصوى للبيع دون أن تكون أسعارًا استرشادية أو تسعيرة جبرية لكن حد أقصى للبيع يتحرك فيه البائع ممكن يبيع أقل ولكن لا يمكن أن يكون أعلى من ذلك.

وأشار إلى أن خفض الأسعار سيكون كبيراً وواضحاً ومستمراً في عدد كبير من السلع الرئيسية مثل: (الفول والعدس والألبان والجبن ومنتجاتها والمكرونة وزيت الطعام والسكر والأرز) وهي السلع التي تمس الأسرة المصرية، وسيعلن عنه من قبل رئيس مجلس الوزراء.