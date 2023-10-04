مصطفى الفقي: نحتاج عمل قومى كبير يوثق كل تفاصيل وتواريخ حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:



احتفى الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي، بمناسبة مرور ٥٠عام على انتصارات أكتوبر، كاشفًا عن قيام مصر بأعمال فدائية وبطولية من 1967 حتى 1973.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس محمد أنور السادات كان صاحب قرار الحرب والسلام وما قامت به مصر معجزة حقيقية، مؤكدًا أننا نحتاج إلى عمل قومى كبير نوثق فيه كل تفاصيل وتواريخ حرب أكتوبر.

وأوضح أنه بعد نكسة 1967 أستطاع الفريق محمد فوزي أن يلملم الجروح ويجمع القوات المسلحة استعدادا للحرب، مشيرًا إلى أن مصر قامت بخطط تمويه وخداع إستراتيجى محترم للغاية خلال حرب أكتوبر، كما أن الإسرائيليون لهم قدرة كبيرة على التزييف وقلب الحقائق فى وسائل الأعلام الغربية.