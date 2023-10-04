بالأسماء.. 13 مصاب في حادث تصادم سيارتين بالسخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

أصيب 13 راكب في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق " السخنة_ السويس" ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغ من قائدي السيارات يفيد تصادم سيارتين ميكروباص، بطريق السخنة_ السويس ، اتجاه السويس، تحمل الأولى لوحات "ط ف و 3297"، والأخرى " ع ي ف 8762"، أمام قرية أكواريوس.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، السيارات من نقاط التمركز على طريق السخنة، وقدم المسعفين التأمين الطبي للمصابين قبل نقلهم للمستشفى.

وأوضح مصدر طبي أن الدكتور محمد عبدالواهب مدير المستشفى السويس العام، وجه باستدعاء الاطقم الطبية لققسم الطوارئ والتعامل سريعا لإنقاذ المصابين.

وقال مصدر طبي إن المصابين محمد أسامة زغلول محمد متولي 17 عامًا، ووالده 42 عامًا، مصابان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورضا أحمد مسعد عبده

40 عامًا، سائق الميكروباص يعاني نزيف بالبطن وجرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ووليد حسين يوسف مصاب بكسر في الذراع الأيمن وسحجات وكدمات بالوجه والجسم.

كما أصيب محمود صبري احمد 31 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سمير أحمد مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم ، ومحمود عوض وأحمد الحسيني هاني حسن 36 عاما، مصاب بجرح قطعي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والسيد مبروك السيد الصاوي 26 عامًا، مقيم المحلة الغربية، ويعاني كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالجسم.

كدا أصيب أسامه سيد أحمد شحاته 46 عامًا، مقيم البحيرة، ويعاني من آلام شديدة في فقرات، والسيد أحمد محمد علي 47 عامًا مقيم فاقوس الشرقية، ومحمد حسن عبدالله حسن 43 عامًا يعاني سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وأحمد ناصر محمد 28 عامًا مقيم حلوان، وهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.