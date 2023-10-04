الاتحاد الاوروبي: إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسية في حرب السودان

اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي على إطار عمل لعقوبات تستهدف الأطراف الرئيسية في حرب السودان المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ويشمل إطار عمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر. واندلعت الحرب في السودان في نيسان من هذا العام بين الجيش، بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

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