خامنئي: الدول التي تسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "تراهن على حصان خاسر"

اعتبر المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران السيد علي خامنئي إن الدول التي تسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل "تراهن على حصان خاسر".

وشدد خامنئي في تصريح له، على ان "موقف الجمهورية الإسلامية الثابت هو أن الدول التي تراهن على التطبيع مع إسرائيل ستخسر. إنها تراهن على حصان خاسر".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ردا على تصريحات خامنئي، إن جهود إيران لمنع دول المنطقة من إقامة علاقات مع إسرائيل مآلها الفشل، مشيرا إلى الاتفاقات التي وقعتها إسرائيل مع دول عربية في عام 2020. وأضاف "مثلما لم تمنعنا إيران من إبرام اتفاقيات إبراهيم، فلن تمنعنا أيضا من توسيع دائرة السلام لصالح مواطني إسرائيل وشعوب المنطقة والإنسانية جمعاء".

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة أذيعت في 20 أيلول إن الاتفاق بشأن العلاقات مع إسرائيل يقترب يوما بعد يوم وإن نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن عقدا اجتماعا طال انتظاره لمناقشة آفاق الاتفاق.

وأقامت أربع دول عربية علاقات رسمية مع إسرائيل فيما يعرف باسم اتفاقيات إبراهيم، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.