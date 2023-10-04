شكرا لقرائتكم خبر عن النيجر تعلن مقتل 29 جندياً.. وتنفي قبول خطة الجزائر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت وزارة خارجية النيجر قبول وساطة الجزائر لحل الأزمة السياسية في البلاد، على الرغم من إعلان الجزائر، أمس الأول الاثنين، أنها تلقت إخطاراً رسمياً بقبول النيجر لوساطتها. كما ذكّرت بأن مدة الفترة الانتقالية لا يحدّدها إلا «منتدى وطني شامل». وأوضحت الوزارة أن «السلطات النيجرية أعربت عن استعدادها لدراسة عرض الجزائر للوساطة»، ولم توافق عليه. إلا أنها شددت على سعيها إلى الحفاظ على علاقات ودية وأخوية مع السلطات الجزائرية. كما أشارت إلى أن المجلس العسكري أرسل إلى الحكومة الجزائرية «مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة». وفي سياق منفصل، قُتل 29 جندياً في غرب النيجر في هجوم إرهابي، هو الأكثر دموية منذ استولى الجيش على السلطة في هذا البلد في انقلاب في نهاية يوليو/ تموز، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع، فجر أمس الثلاثاء. وقالت الوزارة في بيان بثّه التلفزيون الوطني إنّ «مفرزة من قوات الأمن تعرّضت شمال غرب تاباتول لهجوم معقّد نفذه أكثر من مئة إرهابي، وتم خلاله استخدام عبوات ناسفة وعربات انتحارية». وأضافت أن «الحصيلة الأولية» تفيد بأن 29 جندياً «سقطوا أبطالاً» وقد تقرر إعلان الحداد الوطني عليهم لمدة ثلاثة أيام. كما أسفر الهجوم، وفقاً للمصدر نفسه، عن إصابة جنديين بجروح. وأكدت الوزارة في بيانها مقتل «عشرات الإرهابيين» خلال صدّ الجيش للهجوم. (وكالات)