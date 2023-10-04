شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق غابات تجتاح أستراليا.. والسلطات تطالب بإخلاء المنازل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت أجهزة الإطفاء في ولاية فكتوريا في شرق أستراليا، أمس الثلاثاء، من السكان المغادرة أو الاحتماء إن لم يكن بالإمكان الفرار، بعدما أجّجت رياح قوية حرائق، يواجه العناصر «صعوبة» في إخمادها. فيما شهدت اليابان أكثر أشهر سبتمبر حرّاً منذ بدء تسجيل البيانات قبل 125 عاماً، وفق ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية، في سنة يتوقّع أن تكون الأكثر حرّاً في تاريخ البشرية. كما ضربت موجة حرّ تاريخية شبه الجزيرة الأيبيرية في نهاية الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت الحرارة عتبة ال32 درجة مئوية، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية. بينما وجهت الحرائق الضخمة التي شهدتها كندا هذا الصيف ضربة قاسية إلى الحياة البرية، فاقمت تدهورها القائم أصلاً بفعل التغير المناخي والأنشطة البشرية. وأصدر مكتب الأرصاد المركزي التايواني، أمس، تحذيراً برياً وبحرياً من إعصار كوينو، الذي من المتوقع أن يضرب جنوب الجزيرة اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول في هيئة مكافحة الحرائق الأسترالية في الولاية جيسون هيفرنان إن نحو 650 من عناصر الإطفاء يكافحون حرائق تشتعل في مساحة 17 ألف هكتار (42 ألف فدان). وأفادت تقارير بهبوب رياح وصلت سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة حول منطقة إيست غيبسلاند، على مسافة نحو 250 كيلومتراً شرق ملبورن. وأصدرت أجهزة الطوارئ أوامر إخلاء لتسعة أحياء ريفية، قائلة إن الحرائق «تهدد المنازل والأرواح». وطلبت من الأشخاص الذين لم يغادروا بعد من سبعة أحياء أخرى أن يحتموا على الفور، لأنه فات الأوان لمغادرة المنطقة بأمان. وقال هيفرنان للإذاعة الأسترالية العامة: «نشهد حرائق متفرقة... ويبذل رجال الإطفاء كل ما في وسعهم لمحاولة احتواء هذا الحريق، لكنهم يواجهون صعوبة». وتابع أن الحرائق تشتعل في ممتلكات خاصة وفي بعض مزارع الصنوبر. لذلك ستكون الساعتان المقبلتان صعبتين جداً بالنسبة إلى رجال الإطفاء على الأرض. من جهة أخرى قالت أجهزة الطوارئ في الولاية إن حريق غابات خرج عن السيطرة في إحدى مناطق جزيرة فليندرز في ولاية تسمانيا، مع أن هطول الأمطار أخيراً أبطأ انتشاره. وبعد سنوات ممطرة عدة يتوقع الخبراء أن يجلب الصيف الأسترالي المقبل موسم حرائق الغابات الأكثر قوة منذ 2019-2020. وخلال «الصيف الأسود» ذلك اندلعت حرائق غابات على امتداد الساحل الشرقي لأستراليا، دمرت مساحات شاسعة من الغابات وقضت على ملايين الحيوانات وغطت مدناً بالدخان.

ومن جهة أخرى، وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن متوسط درجة الحرارة الحارقة في سبتمبر/أيلول كان أعلى 2,66 درجة مئوية من المعتاد. وأضافت الوكالة في بيان أن هذا الرقم «هو الأعلى منذ بدء الإحصاءات عام 1898». ويتوقّع أن يكون هذا العام الأكثر حرّاً في تاريخ البشرية مع تسارع ظاهرة تغير المناخ، فيما أعلنت دول مثل النمسا وفرنسا وألمانيا وبولندا وسويسرا تسجيلها أكثر أشهر سبتمبر/أيلول حرّاً على الإطلاق. والشهر الماضي، حطّمت مدن في كل أنحاء اليابان متوسّطاً قياسياً لدرجات الحرارة، بما فيها طوكيو حيث بلغ أعلى مستوياته مع 26,7 درجة مئوية وفي أوساكا مع 27,9 درجة مئوية وفي ناغويا مع 27,3 درجة مئوية. وقال المسؤول في وكالة الأرصاد الجوية ماسايوكي هيراي لوكالة فرانس برس إن متوسط ارتفاع درجات الحرارة البالغ 2,66 درجة مئوية كان «استثنائياً» و«تجاوز بسهولة المعدلات القياسية السابقة».

(وكالات)