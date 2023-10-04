شكرا لقرائتكم خبر عن لاجـئـو جـنـوب السـودان.. فرار مـن الحــرب إلى الجــوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّرت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن مئات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان العائدين إلى بلدهم هرباً من الحرب في السودان يواجهون «الجوع الطارئ» مع بقاء 90 في المئة من الأسر لأيام بدون وجبات، فيما أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير أقال محافظ البنك المركزي جوني أوهيسا داميان واثنين آخرين من كبار المسؤولين الماليين.

وأجبرت الحرب في السودان قرابة 300 ألف مواطن من جنوب السودان على العودة إلى ديارهم في الأشهر الخمسة الماضية، بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأثرت الأزمة خصوصاً على الصغار مع معاناة 20 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية.

وقالت ماري-إيلين مكغرورتي، مديرة برنامج الأغذية العالمي في جوبا «نرى عائلات تنتقل من كارثة إلى أخرى أثناء فرارها من الخطر في السودان لتجد اليأس في جنوب السودان».

وقال برنامج الأغذية العالمي إن مواطني جنوب السودان الذين يشكّلون تقريباً جميع اللاجئين الذين يصلون إلى بلدهم «يعودون إلى دولة تواجه أصلاً حاجات إنسانية غير مسبوقة».

وأضاف «الأشخاص الذين يصلون اليوم هم في ظروف أخطر من ظروف العائلات التي فرت في الأسابيع الأولى من الصراع».

وأشارت المنظمة إلى أن الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضراراً بالمخيمات المزدحمة والمعابر الحدودية أدت إلى تدهور الظروف المعيشية وتفاقم انتشار الأمراض.

من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الرسمي في جنوب السودان أن الرئيس سلفا كير أقال محافظ البنك المركزي جوني أوهيسا داميان واثنين آخرين من كبار المسؤولين الماليين.

وهذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها كير رئيس البنك المركزي خلال ما يزيد قليلاً على عام.

ولم يوضح الإعلان الذي صدر مساء أمس الأول الاثنين سبب إقالة الرئيس لداميان وتعيين جيمس أليك قرنق مستشار صندوق النقد الدولي بدلاً منه.

كما استبدل كير نائبي محافظ البنك المركزي وأيضاً رئيس هيئة الإيرادات الحكومية ومسؤولين كباراً آخرين في وزارتي المالية والتجارة.

وتكررت التغييرات المفاجئة في قيادات البنك المركزي ووزارة المالية في السنوات الأخيرة، وشهد عام 2020 وحده تغيير محافظ البنك المركزي مرتين.

(وكالات)