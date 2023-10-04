شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا إصابات جديدة بفيروس نيباه منذ 15 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أنه لم يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس «نيباه» القاتل منذ 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في ولاية كيرالا بجنوب الهند.

وفي تفشيه السادس في البلاد منذ عام 2001 هذا العام أودى الفيروس، المعروف بمعدل وفيات يبلغ 70%، بحياة شخصين من بين ستة أصيبوا بالعدوى في غضون أيام قليلة في سبتمبر/ أيلول، ما دفع حكومة الولاية إلى السعي لاحتواء انتشار المرض.

ونقلت منظمة الصحة العالمية عن وزارة الصحة وشؤون الأسرة الهندية قولها إن جميع الحالات المصابة كانت لذكور تتراوح أعمارهم بين تسعة و45 عاماً، وتم رصدها في منطقة كوجيكود في ولاية كيرالا.

ولا يوجد حالياً لقاح لفيروس «نيباه» الذي ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة مثل الخفافيش والخنازير.