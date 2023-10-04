شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعلن إسقاط صاروخ أوكراني قبالة ساحل القرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الروسية مساء الثلاثاء إنها أسقطت صاروخًا أوكرانيًا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخًا أوكرانيا من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وقال ميخائيل رازفوجييف، الحاكم الذي عينته روسيا لميناء سيفاستوبول، إن أضرارًا لحقت بمساكن بسبب سقوط حطام طائرة مسيرة.

وتابع أن حطام الطائرة المسيرة سقط على سطح مبنى سكني وتحطمت بعض النوافذ، غير أنه لم يوقع إصابات.

إزالة المواد الناسفة

وأشار رازفوزجييف على تيليجرام، إلى أن خدمات الطوارئ تبحث كيفية إزالة المواد الناسفة من الموقع.

وأضاف: "متخصصون من خدمات الطوارئ في سيفاستوبول موجودون الآن في الموقع، وسيتخذ قرار بشأن نقل المواد الناسفة، ستظل جميع القوات والخدمات في حالة تأهب قتالي كامل".

وكثفت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية هجماتها على شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا وضمتها عام 2014.