شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة يدعم استقرار الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب حزب التجمع بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، أن هذا الترحيب يأتي انطلاقًا من أهمية استمرارالرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الانتصار الشعبي الذي تحقق في ثورة 30 يونيو، بالتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، وإسقاط مشروع الدولة الدينية المطروح حتى الآن على أجندة أجهزة الاستخبارات الاستعمارية، والذي يشكل التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أحد أهم أدواتها.

وأشار "فؤاد" إلى ان دعم استقرار الدولة وتقوية مؤسساتها وجيشها وشرطتها المدنية، يستلزم بقاء الرئيس لفترة رئاسية جديدة، لإجهاض كل محاولات تمرير سيناريو الفوضى، وتفكيك الوحدة الشعبية الصامدة في مواجهة هذه المخططات .

وأشار مساعد رئيس "التجمع " إلى موقف الحزب المؤيد للرئيس في الانتخابات السابقة ، و مازال يرى أن دواعي استمرار هذا التأييد مازالت قائمة.