شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. مقتل 21 إثر سقوط حافلة من ارتفاع 10 أمتار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا حتفهم في حادث حافلة بضاحية ميستري بمدينة فينيسيا شمالي إيطاليا.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلًا عن السلطات المحلية، فإن الحافلة سقطت من ارتفاع 10 أمتار من طريق مرتفع فوق خط للسكك الحديدية، وأفادت فرقة الإطفاء المحلية بأن النيران اندلعت بالحافلة بعد سقوطها.

ومن بين القتلى 5 مواطنين أوكرانيين وألماني والسائق الإيطالي للسيارة، حسبما قال محافظ فينيسيا، ميشيل دي باري، لوكالة أنسا، بينما أصيب 18 شخصًا على الأقل، حسبما قال حاكم فينيتو لوكا زايا.

وأضاف زايا، أن طفلين توفيا وأصيب آخران بجروح خطيرة للغاية، ولا تزال الملابسات الدقيقة للحادث غير واضحة، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المركبة هي حافلة سياحية أم غير ذلك.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن انزعاجها بعد حادث الحافلة، وقالت في بيان: "أتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم وأصدقائهم، إننى على اتصال وثيق مع عمدة فينيسيا لويجي برونارو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي لمتابعة الأخبار المتعلقة بالمأساة".

ووصف عمدة فينيسيا لويجي برونارو الحادث عبر حسابه على منصة إكس، بأنه مأساة رهيبة أصابت مدينته، وقال إن المشهد مروع ولا توجد كلمات لتعبر عنه.