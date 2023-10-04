محاكمة 14 متهمًا في خلية المطرية الإرهابية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 14 متهما بـ "خلية المطرية الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد عبدالسلام هلال.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.